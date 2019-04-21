15:43 | Футбол — РПЛ

Азмун дает интервью на русском языке. Забавное видео

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Нападающий "Зенита" Сердар Азмун после победы над "Краснодаром" в матче 24-го тура премьер-лиги (3:2) попытался дать интервью на русском языке. 

- Можно чуть-чуть спокойнее разговаривать, потому что когда ты быстро говоришь, я вообще не понимаю, - по-русски сказал иранец, обращаясь к представителю клубной пресс-службы. 

- Насколько сложным получился сегодняшний матч? - спросили у Азмуна.

- Переводчик, подожди, - в ответ засмеялся форвард.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sardar_azmoun 😂🤣

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. Сине-бело-голубые на 8 баллов опережают идущий вторым "Локомотив".

Краснодар - Зенит

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