Азмун дает интервью на русском языке. Забавное видео

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун после победы над "Краснодаром" в матче 24-го тура премьер-лиги (3:2) попытался дать интервью на русском языке.

- Можно чуть-чуть спокойнее разговаривать, потому что когда ты быстро говоришь, я вообще не понимаю, - по-русски сказал иранец, обращаясь к представителю клубной пресс-службы.

- Насколько сложным получился сегодняшний матч? - спросили у Азмуна.

- Переводчик, подожди, - в ответ засмеялся форвард.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. Сине-бело-голубые на 8 баллов опережают идущий вторым "Локомотив".

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