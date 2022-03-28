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Гаврилов — об Айртоне: «Он такой же средний, как и все другие. Его уход будет не заметен»

Гаврилов отреагировал на возможный уход Айртона из «Спартака»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход 24-летнего бразильского защитника Лукаса Айртона.

«Думаю, это небольшая потеря для «Спартака». Особо никак его не оцениваю. Посчитайте, сколько он забил мячей, сколько передач сделал. Айртон такой же середняк, как и все другие. А кого можно выделить в «Спартаке»? Промес? Нет, он примерно такой же, как и бразилец. Думаю, уход Айртона будет не заметен. Может, найдут кого-то по лучше», — сказал Гаврилов «СЭ».

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что в клуб обращались по поводу трансфера Лукаса Айртона.

В нынешнем сезоне бразильский защитник «Спартака» провел 30 игр, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. За московский клуб Айртон выступает с 2019 года.

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