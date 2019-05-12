Айртон – худший игрок "Спартака" в матче с "Уфой" по InStat

Защитник "Спартака" Айртон был признан худшим игроком матча РПЛ с "Уфой" (1:0), среди тех, кто провел на поле все 90 минут. К такому выводу пришла компания InStat.

У отыгравшего весь матч 21-летнего бразильца индекс составил 253, тогда как средний по команде – 276. Бразилец проиграл 41 процент единоборств (11 из 27), а также пять раз потерял мяч (дважды – на своей половине поля). Меньше Айртона получили Луиз Адриану (214) и Максим Глушенков (234), однако они провели 22 и 13 минут соответственно.

Лучшим по индексу InStat стал Лоренсо Мельгарехо, рейтинг парагвайца составил 332. Напомним, что Мельгарехо в начале матча отдал голевую передачу на Зе Луиша, а во втором тайме едва не забил головой после подачи Фернанду с углового. Всего легионер отыграл 80 минут, отдав за это время 31 передачу (24 из них – точные), выиграв 81 процент единоборств (13 из 16) и дважды пробив по воротам. (Александр Рогулев)

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