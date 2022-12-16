Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:33

Айдамиров заявил, что в «Ахмате» будет несколько новичков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился планами грозненского клуба на зимнее трансферное окно.

«На сегодняшний день никто не ушел и никто не пришел. Работа ведется в обоих направлениях. Новички будут, и не один. Ожидать ли в команде игроков из Африки, которые сыграли на чемпионате мира? Мы рассматриваем разные направления из того, что может устроить нас, что может устроить футболистов, учитывая, что страна под санкциями», — приводит слова Айдамирова Metaratings.ru.

После 17 туров «Ахмат» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-akhmata-aydamirov-o-transfernykh-planakh-novichki-budut-i-ne-odin-1440500/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
СМИ узнали о блокировке Венгрией российских активов на €870 млн
В Дании мужчина умер после укуса кошки
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
РПЛ, таблица переходов: кто уйдет и кто приедет зимой
«Фламенго» выкупил у «Спартака» трансфер Айртона
Широков сказал, от чего зависит интрига в борьбе за чемпионский титул в РПЛ
Гранат: «Динамо» может бороться за тройку, если подпишут пару качественных футболистов»
Могилевец покинул «Бунедкор» и не хочет возвращаться в Россию
Защитник «Вероны» Гюнтер приостановил переговоры с ЦСКА и «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков сказал, от чего зависит интрига в борьбе за чемпионский титул в РПЛ

Рианчо заявил, что готов рассмотреть предложения из России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости