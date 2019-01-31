Аяз Гулиев: "Кубок даст "Спартаку" дополнительные позитивные эмоции"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев положительно оценил проведение товарищеского турнира в Катаре. Красно-белые завоевали кубок, победив "Ростов" (2:1), "Зенит" (3:0) и "Локомотив" (4:0).

– Для меня лично и, наверное, для всех ребят намного интереснее участвовать в таких турнирах, чем просто проводить товарищеские матчи, – цитируют "Известия" Гулиева. – На такие игры совершенно другой настрой – больше мотивации. Очень приятно, что нам удалось завоевать кубок. Это даст всей команде дополнительные позитивные эмоции.