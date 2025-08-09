Футбол
9 августа, 23:35

Семак — о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «Игра со знаком минус с точки зрения качества и результата»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Ахмата» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

«Наша игра в атаке не была сегодня острой, те моменты, которые были, не смогли реализовать, большое количество стандартов тоже ничего не принесло в атаке. В обороне много ошибались в простых ситуациях, была пара контратак, которые мы, по сути, сами себе организовали в наши ворота. Игра со знаком минус с точки зрения качества и результата», — цитирует Семака ТАСС,

«Ахмат» набрал 3 очка и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 5 очками располагается на 8-й строчке.

В 5-м туре РПЛ «Ахмат» примет «Крылья Советов» 16 августа, «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком» в этот же день.

Источник: ТАСС
  • serkonol

    договорняк?

    10.08.2025

  • Zenit0tineZ

    Интересно, смог бы его Аршавин заменить?

    10.08.2025

  • Генри

    Вся надежда, что Мостовой будет чётко и часто бить пенальти! Он хорошо исполняет!))

    10.08.2025

  • Pro Футбол

    А он никогда не уйдет и не признает свой провал!Слишком большие деньги на кону ,такие ему никто не предложит больше!)

    10.08.2025

  • fell62

    всё таки Серёжа болеет серьёзно , ему в бы клинику , а не тренировать...

    10.08.2025

  • _моро

    охренеть, глаза нам открыл, а мы-то иначе считали

    10.08.2025

  • FAB2856

    Илич и бразилы - вещи несовместимые...

    10.08.2025

  • osiris100000

    С каждым годом все больше и больше вопросов к тренеру по стартовому составу (хотя постоянно говорит что выходят сильнейшие). Бразильцев постоянно боится обидеть невыпуском на поле. Вспомнить хоть мертвого Клаудиньо который последний год занимался на поле вредительством и был заметен только в спорах с судьями но на поле попадал регулярно ( а не это ли причина надлома команды... сильнейшие на поле говоришь...все же все видят). Схема 4-5-1 с аутсайдером ну просто слов нет (а почему не 10 защитников?)Богданыч если ты такой стеснительный тренер который боится обидеть кого либо из игроков то лучше уходи

    10.08.2025

  • андрей андреев

    Зениту пора определиться со стратегией дальнейшей деятельности. В последнее время бизнес стал явно превалировать над спортивной составляющей. Иначе чем обьяснить то количество латиноамериканского шлака, которое ну ничем не лучше наших футболистов? Пора резать мясо! Деградировали Сантос, Барриос, Педро - не начав играть по-настоящему, Луис Энрике. Надо определяться на кого делать ставку в дальнейшем.

    10.08.2025

  • Врн36

    Однозначно. А ЗПРФ 100%

    10.08.2025

  • Иванова Кира

    Мы воронежские песни по-воронежски поём Кто ребят наших полюбит, всё равно мы отобьём!:joy::rofl: :dancer: ЗПРФ

    10.08.2025

  • Врн36

    с чего ты взял, что он хороший тренер?

    10.08.2025

  • Врн36

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::handshake: спасибо

    10.08.2025

  • Иванова Кира

    Да, успехов Факелу завтра в Челнах и дубль от Гонгадзе))

    10.08.2025

  • Иванова Кира

    Пять, четыре, три, два, один, пуск! 100 лет — пролёт нормальный 101 год — полёт нормальный:rocket: Эй ты, Семак, иди-ка сюда! О-о-о, ой ты, травушка зелёная О-о-о, ой ты, грудь моя ядрёная О-о-о, ой ты, травушка зелёная О-о-о, ой ты, грудь моя ядрёная:dancer: Ой вы, питерские болота, вы, зелёные леса И на новое 100-летие мы покажем чудеса Выйду я и полюбуюсь на футбольные поля Раздавайся, моя песня, от Лахты до Кремля:cityscape:?? Как на Зимнем Дворце флаг Зенита реется Как на Семака с Газпромом партия надеется Мы Реал всегда догоним, сомневаться нечего Бородавочный сказал — дело обеспечено! Мы строим футбол бразильскими бригадами И успехами в труде питерских порадуем Мы воронежские кричалки по-воронежски поём Кто Педров наших полюбит, всё равно мы отобьём!

    10.08.2025

  • Врн36

    пусть дальше так продолжают

    10.08.2025

  • Иванова Кира

    Семак красавчик, хорошо не выпустил Ерохина и Глушенкова, а то ведь сравняли бы или выиграли, испортили бы праздник людям)):joy::rofl: И это правильно пусть Педры играют))

    10.08.2025

  • Иванова Кира

    Семак, спасибо, россияне благодарят тебя и Зенит, за хорошее воскресное настроение))

    10.08.2025

  • zg

    )))))Па любэ!)))))

    10.08.2025

  • Иванова Кира

    Да норм, с шашлыком из барашка киндза хорошо идёт))

    10.08.2025

  • Иванова Кира

    Черчесов угощал перед матчем Семака яблоками и говорил тому, что витамины это полезно)) При этом сам смачно жевал жирный шашлык из барашка, вприкуску с киндзой)):sheep::herb:

    10.08.2025

  • zg

    А так же вкусную горную травушку!)

    10.08.2025

  • Иванова Кира

    Мы проиграли , это минус, поел я фруктов, это плюс)):joy::rofl::watermelon::apple::cherries::green_apple::pear:

    10.08.2025

  • zg

    Мдя,Богданыч,послематчевое давать,не траву жевать...

    10.08.2025

  • Конрад Михельсон

    Не удивительно что бразильским академикам дали пинка...ещё на очереди пинок от обозленного Спартака

    10.08.2025

  • Чернобог

    Следом за Станковичем пойдёшь, готовься. Засиделся ты на газовой трубе, скоро придётся доказывать чего ты на самом деле стоишь.

    10.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Вот ты тут мнооого наговорил сейчас... А послушать нечего." (С)

    10.08.2025

  • Yury Gaponov

    В Зените футболистов на 2 хорошие команды, но игры - нет. И хотя Семак - хороший тренер, но голову не перестроишь - и не будет! Надо на год -другой подписать Илича.

    10.08.2025

  • Андрей

    Не переживай, Газпром еще мартышек подкупит

    10.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да нормальная игра была, факт. Просто в моменте не получилось. Бывает.

    10.08.2025

  • Андрей Гридасов

    Убогость мысли Семака всё больше проступает в убогости игры "Зенита". Поражение тем более постыдно, что и "Ахмат" ничем не удивил.

    10.08.2025

  • Александр Гладков

    Как-то травоядно получилось...

    10.08.2025

  • Бананоид

    надо ещё макак и отменить лимит, обязянычу не построить команду!!!

    10.08.2025

  • Сергей Седов

    Сцуко... все комментарии его.. но не шмогла. Блин. А когда тренер будет виноват?

    10.08.2025

  • Леший

    Игру со знаком минус с точки зрения качества и результата мы и сами видели. И так же оценили. Возникает вопрос: кто виноват и что делать? Увы, это не отдельно взятая игра. Бесплодным катанием мяча в центре поля и вокруг штрафной подопечные Семака занимаются не первый сезон. Раньше прокатывало, а теперь соперники приспособились и всё чаще наказывают.

    09.08.2025

  • Богданыч,прочитай то ,что ты сказал...И ответь на вопрос: - Чем вы тогда там занимаетесь???

    09.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Он ещё что-то говорит?..

    09.08.2025

  • hovawart645

    Он просто жалок...

    09.08.2025

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
