Семак — о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «Игра со знаком минус с точки зрения качества и результата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Ахмата» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

«Наша игра в атаке не была сегодня острой, те моменты, которые были, не смогли реализовать, большое количество стандартов тоже ничего не принесло в атаке. В обороне много ошибались в простых ситуациях, была пара контратак, которые мы, по сути, сами себе организовали в наши ворота. Игра со знаком минус с точки зрения качества и результата», — цитирует Семака ТАСС,

«Ахмат» набрал 3 очка и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 5 очками располагается на 8-й строчке.

В 5-м туре РПЛ «Ахмат» примет «Крылья Советов» 16 августа, «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком» в этот же день.