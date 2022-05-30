Ашот Хачатурянц заявил, что у РПЛ пока нет спонсора

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, что ситуация со спонсором для РПЛ на сезон-2022/23 пока неопределенная.

- Есть предложения провести Кубок Лиги в момент, когда появляется большое количество окон. Клубы должны в письменном виде ответить о подходящем варианте. В формате может быть исход, где не будет проходных матчей. Кубок может стать очень привлекательным для клубов.

Мы постараемся сделать так, чтобы финансовая составляющая была главным мотиватором Кубка Лиги. В другом случае это не имеет смысла.

- Кто будет спонсором Лиги?

- У нас заканчивается контракт с Тинькофф. Предложений о продлении пока не поступало. У нас не состоялся конкурс на титульного спонсора на прошлой неделе. Я надеялся на банки — Сбербанк и ВТБ, но они не проявили интереса. Мои личные переговоры не дали результата. Мы будем искать нового спонсора. Текущий букмекер? Не буду лукавить. Крайне неприятная ситуация, мы вели переговоры больше 2 месяцев с победителем конкурса. Когда я пригласил проводить общее собрание РПЛ — я получил СМС о том, что они не готовы подписывать контракт. Такой формат общения... Я привык к другой корпоративной этике, - сказал Хачатурянц.