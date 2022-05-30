Бабаев: «По моим оценкам, Fan ID можно ввести не раньше следующего сезона»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что обсуждалось на общем собрании РПЛ.

«На собрании обсуждали технические вопросы — порядок распределения доходов от реализации коммерческих прав. Плюс обсуждали показатель эффективности, который ставим перед собой для выполнения наших обязательств перед РФС. Все понимают, что это важная работа — посещаемость, рост подписчиков в соцсетях, работа с аудиторией, CRM-системы.

Обсудили и Fan ID. Понятно, что это тяжелый вопрос. Но всем нужно понимать, что это данность и наша задача сейчас — сделать максимально прозрачную, понятную и желательно упрощенную процедуру получения. Пока, к сожалению, нет ясного алгоритма. А с 1 июля уже вводится эта система.

Справедливо ли Fan ID? Обсуждать это можно сколько угодно. Но решение принимают власти. На нашем стадионе с 1 июля не будет этого. Сейчас Минспорта проводит аудит всех стадионов страны по соответствии инфраструктуры. По моим оценкам, это можно ввести не раньше следующего сезона, потому что предполагается достаточно серьезная конструкция имеющихся систем и потребуется соответствующее финансирование.

Вопрос ухода Хачатурянца не поднимался на общем собрании.

Титульный спонсор лиги на следующий год? Обсудили текущую ситуацию. Переговоры с Ашотом Рафаиловичем продолжаются. Несмотря на серьезную экономическую ситуацию, надеюсь, они увенчаются успехом».