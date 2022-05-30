Бабаев о Кубке лиги: «Это может быть своего рода возмещением еврокубков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что на общем собрании РПЛ обсуждалось появление нового турнира — Кубка лиги.

- Обсуждали Кубок лиги. Необходимо заполнять даты, которые появились после нашего отстранения от еврокубков. Это может быть своего рода возмещением еврокубков.

Думаю, у монетизации проекта тоже достаточно высокий потенциал, что в нынешних условиях немаловажно.

Есть два формата: копия формата Лиги чемпионов и Double Elimination. При втором формате интрига сохраняется до последнего, практически нет проходных матчей. Он интересен потенциальным вещателям и букмекерам. Надеюсь, большинство клубов поддержат именно этот формат. Есть все предпосылки говорить, что этот турнир будет.

- Призовые за Кубок лиги около 3 миллионов евро?

- Мы исходим из того, что турнир должен нам приносить порядка 2 миллиардов рублей. Но конкретных переговоров пока не было. Во-первых, переговоры должны вести официальные лица лиги. Во-вторых, обсуждать проект, которого еще де-юре не существует, с потенциальными инвесторами неправильно. Мы ждем решения клубов. Завтра будем проводить заочное голосование. Надеюсь, большинство проголосуют за.