Хачатурянц: «Мы должны быть уверены, что у клубов ФНЛ есть шансы либо играть в стыковых матчах либо в РПЛ»

Хачатурянц заявил, что необходимо следить за тем, чтоб у клубов из ФНЛ, занявших 1-2 места, были шансы играть в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что необходимо следить за тем, чтоб у клубов из ФНЛ, занявших 1-2 места, были шансы играть в РПЛ.

«Мы должны быть уверены в том, что у клубов ФНЛ, занявших 1-2 места, должны быть шансы либо играть в стыковых матчах, либо играть в РПЛ. Мы должны смотреть, как закончится чемпионат. Сколько клубов доиграет и сколько будет играть в следующем сезоне — это вопрос. Он никаким образом к цифрам не привязан — 16 клубов, 18 клубов. Этого нет», — сказал Хачатурянц.

Также глава РПЛ рассказал о возвращении пива на российские стадионы.

«Вопрос возвращения пива на стадионы сейчас точно не в первой десятке в Думе. Мы хотим вернуть пиво на стадионы, я считаю это правильным. Мировой опыт показывает, что это не является каким-то стоп-фактором в вопросах безопасности. Пиво должно вернуться, но это не решение первой недели. Мы работаем над этим», — добавил он.

Хачатурянц сообщил, что с клубами РПЛ обсуждался вопрос возвращения к системе «весна-осень».

«Мы обсуждали систему «весна-осень». Когда предлагалась нынешняя схема, описывали ее плюсы — трансферные окна, сроки окончания игр. Предложил проанализировать клубам, что из тех плюсов сработало, а что нет. Исходя из этого будем решать, насколько целесообразно переходить на другую схему», — отметил президент РПЛ.