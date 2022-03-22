Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем вратаря клуба Игоря Акинфеева.

— Какая ситуация с контрактом Игоря Акинфеева?

— Встречался на днях с ним, абсолютно все согласовано. В случае с Игорем это не та история, когда все должно быть на бумаге. Есть ряд технических моментов, но однозначно можно считать, что договор продлен. О сроках не могу сказать.

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он шесть раз становился чемпионом России. Становился 6-кратным обладателем Кубка России, 7-кратным обладателем Суперкубка страны. А также один раз выигрывал Кубок УЕФА.