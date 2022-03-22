Хачатурянц прокомментировал уход Перейры с поста главы департамента судейства РФС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Про кляузы от наших арбитров в ФИФА по Каменцеву, что он не работал арбитром, я не знаю. Я считаю его назначение вопросом времени. Нам полностью придется перестраивать всю систему после отъезда Перейры. В ближайшие 2 недели пройдут очередные сборы судей. Надеюсь, Николай Иванов сделает рестарт многих процессов внутри судейского корпуса. А главным по-прежнему считаю себя. Надеюсь, завтра на исполкоме Александр Валерьевич еще раз об этом скажет. Я не хочу и не собираюсь отстраняться от судейской реформы, чувствую себя ответственным за это. Поэтому ищу альтернативы. Сегодня с клубами это обсуждали. Получил поддержку в увеличении количества экспертов ЭСК за счет нероссийских специалистов. Прорабатываем сейчас эти вопросы.

Очень бы хотел привлечь Валентина Иванова, это великий арбитр. Его опыт и авторитет очень важны", — сказал Хачатурянц.

Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. 15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному согласию сторон.