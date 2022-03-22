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Хачатурянц прокомментировал уход Перейры с поста главы департамента судейства РФС

Президент РПЛ Хачатурянц прокомментировал уход Перейры с поста главы департамента судейства РФС
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Про кляузы от наших арбитров в ФИФА по Каменцеву, что он не работал арбитром, я не знаю. Я считаю его назначение вопросом времени. Нам полностью придется перестраивать всю систему после отъезда Перейры. В ближайшие 2 недели пройдут очередные сборы судей. Надеюсь, Николай Иванов сделает рестарт многих процессов внутри судейского корпуса. А главным по-прежнему считаю себя. Надеюсь, завтра на исполкоме Александр Валерьевич еще раз об этом скажет. Я не хочу и не собираюсь отстраняться от судейской реформы, чувствую себя ответственным за это. Поэтому ищу альтернативы. Сегодня с клубами это обсуждали. Получил поддержку в увеличении количества экспертов ЭСК за счет нероссийских специалистов. Прорабатываем сейчас эти вопросы.

Очень бы хотел привлечь Валентина Иванова, это великий арбитр. Его опыт и авторитет очень важны", — сказал Хачатурянц.

Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. 15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному согласию сторон.

Футбол
РПЛ
РФС
Ашот Хачатурянц
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Хачатурянц рассказал, что РПЛ рассматривает несколько предложений от китайских технических спонсоров
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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