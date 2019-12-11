Ашот Хачатурянц: «Постоянные всплески эмоций вокруг судейства говорят о болезненном состоянии футбола»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о судейской реформе в российском футболе.

— Целью нашей работы вижу создание такой системы подготовки судей и организации объективного судейства, которая будет выдавать стабильный результат, вне зависимости от личности руководителя Судейского комитета РФС, — цитирует Хачатурянца официальный сайт РФС. — Под результатом я понимаю компетентный судейский корпус и само судейство. При этом приоритетна не столько подготовка судей-звезд, сколько поднятие в целом качества российского судейства и создание системы мотивации и карьерного роста судей.

Важно понимать, что реформа судейства не может произойти в отрыве от остальных участников игры, мы элементы одной системы. Вместе мы должны научиться играть в современный и динамичный футбол, который будет привлекателен не только болельщиков, но и для спонсоров. Нет проблемы судейства, отделенной от игры. Постоянные всплески эмоций вокруг судейства говорят о болезненном состоянии футбола в целом. Поэтому я надеюсь на активное участие клубов в общем деле реформы судейства.

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