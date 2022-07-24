Экс-президент Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Краснодаром» в рамках 2-го тура РПЛ (4:1).

«Сама игра по накалу страстей мне понравилась. «Спартак» удивил? Мне очень нравится, как они играют. Красно-белые правда удивили вчера. Игра Соболева и Зобнина очень понравилась. Считаю, что Роман абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Конечно, говоря про эпизод с удалением — игра могла быть интереснее, если бы команды заканчивали матч при равных составах. Наверное, тогда счет мог бы быть другим. Но «Спартак» очень уверенно вчера сыграл», — сказал Хачатурянц «СЭ».

«Спартак» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет два балла.