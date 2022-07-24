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Хачатурянц — о победе красно-белых в Краснодаре: «Спартак» удивил, мне очень нравится, как они играют"

Ашот Хачатурянц прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Квинси Промес и Роман Зобнин.
Фото Global Look Press

Экс-президент Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Краснодаром» в рамках 2-го тура РПЛ (4:1).

«Сама игра по накалу страстей мне понравилась. «Спартак» удивил? Мне очень нравится, как они играют. Красно-белые правда удивили вчера. Игра Соболева и Зобнина очень понравилась. Считаю, что Роман абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Конечно, говоря про эпизод с удалением — игра могла быть интереснее, если бы команды заканчивали матч при равных составах. Наверное, тогда счет мог бы быть другим. Но «Спартак» очень уверенно вчера сыграл», — сказал Хачатурянц «СЭ».

«Спартак» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет два балла.

Роман Зобнин в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo;. Пробуждение Зобнина, отличная игра Соболева, которого должны были удалить. Судейство Левникова в Краснодаре — возврат «Спартаку» за Безбородова?

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
9
8
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
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Динамо – Торпедо
 - : -
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Максим Глушенков

Крылья Советов

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ЦСКА

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Факел

 1
И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Спартак

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