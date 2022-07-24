«Интернасьонал» отпустил защитника Мойзеса в Россию для прохождения медосмотра в ЦСКА

Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза пропустит матч 19-го тура чемпионата Бразилии против «Палмейраса», сообщает журналист Фабио Алейшу.

По информации источника, бразильский клуб отпустил его в Россию, чтобы пройти медицинский осмотр и перейти в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что московский клуб арендует 27-летнего бразильца с обязательным правом выкупа через год.

В 2022 году Мойзес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.