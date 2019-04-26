Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал "СЭ" решение совета директоров красно-белых расстаться с вице-президентом клуба Наилем Измайловым и спортивным директором Сергеем Родионовым по окончании сезона.

– Эту новость воспринимаю, как показатель невыполнения клубом поставленных целей и задач, о чем было сказано еще на пресс-конференции в Тарасовке (в ноябре 2018 года, когда Кононова назначили главным тренером. – Прим. "СЭ"), – сказал Асхабадзе. – Там сами Измайлов и Родионов сказали, что они как и главный тренер рискуют своими контрактами. Так как клуб лишился математических шансов на чемпионство, вылетел из Кубка страны и вряд ли поборется за лигочемпионовское место, можно считать, что задачи не выполнены, поэтому советом директоров принято такое решение.

– В официальном сообщении сказано, что они добровольно покинули должности.

– Мы с вами понимаем, что не всегда добровольно означает добровольно.

– Можно сказать, что Федун пошел на поводу у болельщиков, потому что очень многие критиковали…

– Думаю, нет. Он исходил исключительно из спортивных результатов, которые не были достигнуты в этом сезоне. Должны были понести наказание определенные менеджерские позиции, что в итоге и случилось. Никакого ориентирования на мнение общественности у совета директоров не было – это исключительно спортивные результаты.

– Федун выбирал между Кононовым и Измайловым с Родионовым?

– Не думаю, что такое было. Главному тренеру дана возможность отработать полноценно свой контракт, который был заключен, как писали СМИ, на два года. Кононову позволили отработать еще один сезон, а не только год и выполнить полностью свои обязательства в полном объеме. И дать ему исправить ошибки, которые он совершил.

– Могло ли повлиять на увольнение Измайлова и Родионова то, что клуб проигрывал не только на футбольном поле, но и вне его?

– Давайте это оценивать в общей совокупности. Одно следует из другого. Есть фоновый негатив и проигранная пиар-политика по сравнению даже с другими клубами, потому что были плохие результаты. Если бы "Спартак" шел на первом месте, либо боролся за Кубок или Лигу чемпионов, такого бы однозначно негативного фона не было, градус напряжения был бы снижен. Весь негативный фон, который был и есть, следовал из спортивных результатов.

– Можете оценить профессиональные качества Измайлова и Родионова?

– Я не буду. Это нетактично.

– Если вам поступит предложение вернуться в "Спартак", согласитесь?

– О себе тоже не хочу говорить. Я сегодня уже прочитал мнения людей, которые хотят вернуться – как главные тренеры и менеджеры. Честно, не хочу комментировать и вставать в ряд с популистскими комментариями многих, которые ничего не значат. (Арман Мкртчян)

Измайлов и Родионов покинут "Спартак"