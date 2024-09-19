Арустамян: «Соболев понимает, как изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«В этом ничего уникального нет, учитывая тенденцию последних лет. Все началось с Быстрова. Трансферы между «Спартаком» и «Зенитом» всегда эмоциональные. То же самое было и с Дзюбой, и с другими футболистами. Соболев знал, на что идет. Другое дело, что Александр, наверное, понимает, как изменить ситуацию. Но только победы и голы могут как-то поменять отношение питерской публики», — сказал Арустамян «СЭ».

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.