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Сегодня, 16:20

Арустамян: «Соболев понимает, как изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото ФК &quot;Зенит&quot;

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«В этом ничего уникального нет, учитывая тенденцию последних лет. Все началось с Быстрова. Трансферы между «Спартаком» и «Зенитом» всегда эмоциональные. То же самое было и с Дзюбой, и с другими футболистами. Соболев знал, на что идет. Другое дело, что Александр, наверное, понимает, как изменить ситуацию. Но только победы и голы могут как-то поменять отношение питерской публики», — сказал Арустамян «СЭ».

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Федор Чалов. «Очень легко свести неудачи при переходах к нефутбольным проблемам. Например, к российскому паспорту». Нобель Арустамян — о летнем трансферном окне
Александр Соболев
ФК Зенит
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1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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 7
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Спартак

 5
П
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Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 7 1 1
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