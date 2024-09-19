Арустамян назвал проблему «Спартака»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» назвал проблему «Спартака».

— У «Спартака» с уходом Соболева фактически нет замены Угальде.

— Они же купили Виллиана Жозе, просто пока он толком не играет. Это большой вопрос для «Спартака». Есть еще Николсон, правильно? Если директор смотрит на состав, он видит, что нападающие имеются.

Думаю, по меркам «Спартака» у Николсона немаленькая зарплата. Настоять на покупке четвертого форварда не так просто. Да, они хотели Кордобу, но больше таких мощных вариантов не было. Проблема «Спартака» в том, что ему надо избавиться от тех, кто не нужен. В клубе решили, что могут отпустить Соболева и это не станет проблемой, — отпустили. Думаю, то же самое могут сказать про Николсона. Наверное, с удовольствием отпустили бы и его, но вариантов было немного. Купили Виллиана Жозе. Не знаю, может, трансфер в итоге будет удачный, но пока бразилец толком не играет. Поэтому я бы не сказал, что «Спартак» забыл про нападающих.

— Виллиан Жозе набирал физическую форму, теперь получил повреждение. Того же Гонду якобы предлагали Амаралу, но он выбрал Жозе.

— Не знаю, насколько это правда, что предлагали Гонду и Жозе, а Амарал выбрал второго. Если брать цифры, известно, что бразилец стоит дешевле. Не знаем, какими были переговоры. Может, «Спартак» сначала ставил цель продать Соболева, а потом купить нападающего.

Полное интервью с Нобелем Арустамяном читайте на сайте «СЭ».