Арустамян: «В какой-то момент предположил, что будет красивая история обмена Соболева и Кордобы»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» высказался об уходе нападающего Александра Соболева из «Спартака».

— Что больше всего вас удивило или, может быть, разочаровало в прошедшее трансферное окно?

— Я бы не сказал, что что-то прям разочаровало или удивило. Мне кажется, более-менее была достаточно традиционная история. Случились интересные трансферы.

Выделил бы два больших кейса — Кордоба и Соболев. В какой-то момент я предположил, что будет красивая история обмена Александра и Джона между «Спартаком» и «Краснодаром». Учитывая, что оба не хотели оставаться в своих командах, а клубы могли бы удовлетворить запросы.

— В том числе агентские, зарплатные?

— Да, при этом получить новых нападающих, а главного конкурента — «Зенит» — оставить без форварда. Ситуация могла бы произвести небольшой фурор, но этого не случилось.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.