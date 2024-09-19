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Сегодня, 16:50

Арустамян — об РПЛ: «Есть шесть команд, которые будут конкурировать между собой»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» поделился мнением о конкуренции в РПЛ.

— Мы назвали ряд крупных сделок, плюс трансфер Барко в «Спартак», «Локомотив» раскошелился на Монтеса, ЦСКА взял Гуарирапу. Насколько сильно может, на ваш взгляд, вырасти конкуренция в РПЛ?

— «Спартак» ставит цель отобрать чемпионство у «Зенита». Мне кажется, это очевидно всем. Клуб имеет возможности, амбиции конкурировать с «Зенитом» на равных. По остальным командам не знаю.

Что касается Гуарирапы, ЦСКА как раз испытывает наибольшие проблемы из всех топ-клубов. У них практически нет свободных денег. Армейцам нужно сделать слишком много усилий, чтобы купить одного футболиста. Есть шесть команд, которые плюс-минус будут конкурировать между собой. Выделяется «Зенит», дальше в первую очередь «Спартак» и «Динамо», затем «Краснодар», следом «Локомотив» с ЦСКА. На мой взгляд, на разных этапах сезона эти команды могут бороться за первое место.

— Может повториться такая драматичная концовка, как в прошлом сезоне?

— Прошлый сезон по интриге сложно переплюнуть. Ситуация уникальная, когда три команды могли завоевать чемпионство в последнем туре, а две из них играли в одном матче.

Полное интервью с Нобелем Арустамяном читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
Нобель Арустамян
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«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Рубин – ЦСКА
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Химки – Оренбург
 - : -
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Спартак – Динамо
 - : -
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Ростов – Динамо Мх
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Пари НН – Локомотив
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 5
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 7
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