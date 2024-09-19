ЦСКА оштрафован за оскорбительную кричалку болельщиков о «Зените»

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за скандирование болельщиками кричалки «Зенит» — позор российского футбола», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Массовое скандирование болельщиками ЦСКА «Зенит» — позор российского футбола» — 10 тысяч рублей, так как первое нарушение в сезоне. Если у клуба это будет систематическое нарушение по 112-й статье, есть риск закрытия сектора. Но решение принимается последовательно. Если будет повторение, будут более строгие меры», — приводит слова Григорьянца РИА Новости Спорт.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» завершилась победой петербургского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лусиано Гонду.

После восьми туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 20 очками. ЦСКА идет на шестой строчке (13).