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ЦСКА оштрафован за оскорбительную кричалку болельщиков о «Зените»

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КДК РФС оштрафовал ЦСКА за скандирование болельщиками кричалки «Зенит» — позор российского футбола», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Массовое скандирование болельщиками ЦСКА «Зенит» — позор российского футбола» — 10 тысяч рублей, так как первое нарушение в сезоне. Если у клуба это будет систематическое нарушение по 112-й статье, есть риск закрытия сектора. Но решение принимается последовательно. Если будет повторение, будут более строгие меры», — приводит слова Григорьянца РИА Новости Спорт.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» завершилась победой петербургского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лусиано Гонду.

После восьми туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 20 очками. ЦСКА идет на шестой строчке (13).

Источник: РИА Новости Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Химки – Оренбург
 - : -
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