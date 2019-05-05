Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов после ничьей с ЦСКА, 2:2, в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что в каждом туре его команда пытается выйти из зоны турбулентности.

– Перед игрой мало кто верил, что "Динамо" может дать бой ЦСКА, а получилось наоборот.

– Мы играли с "Краснодаром", с "Локомотивом", и всем давали бой. Может, только "Зениту" уступили по делу. А так, всем даем бой. Поэтому хотели сегодня выиграть. У нас такое положение, что нужны были три очка, но получилось так, как получилось.

– Согласны, что игра с ЦСКА была лучшей из тех, что "Динамо" показалось в весенней части сезона?

– Не согласен, было много хороших матчей. Это все говорят. Как я сказал, у нас только с "Зенитом" была провальная игра, и возможно, с "Крыльями", которые мы должны были обыгрывать. Остальные встречи мы провели на уровне. Просто во многих матчах нам не везло.

– Чего не хватает, чтобы удержать победный счет? То же самое было в матче с "Краснодаром", когда вы вели в счете.

– Мы как раз говорили об этом с ребятами. Если бы это был пятый тур, мы бы спокойно играли. А сейчас на нас давит положение в турнирной таблице. Мы хотим сохранить результат, больше стараемся выбить, не рисковать. Лучше выбить, чем сохранить мяч. От этого было много брака. И при счете 2:1 армейцы нас подавили. Считаю, что по игрокам наша команда ничем не хуже, чем ЦСКА.

– Согласны, что концовка чемпионата благоволит "Динамо", чтобы решить задачу сохранения прописки?

– Мы в каждом матче стараемся быстрее выйти из этой зоны турбулентности. И сегодня надеялись одержать победу, но не получилось.

– У ЦСКА за тринадцать лет три победы над "Динамо". С чем это связано?

– Раньше, когда был в "Динамо", с ЦСКА игралось легко. Надеюсь, так будет и дальше. (Елена Григорьевская)​