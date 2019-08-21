Артур Григорьянц: «Матюнин не слышал слов Семака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил «СЭ», что главный арбитр матча 6-го тура «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексей Матюнин не слышал слов главного тренера питерцев Сергея Семака в свой адрес.

После финального свистка Семак вышел в центральный круг и, отстраняя от арбитров своего ассистента Виллиама-де Оливейру, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать». В воскресенье тренер «Зенита» попросил простить его за это в своем Instagram.

— Вопроса здесь никакого нет, — сказал Григорьянц. — В протоколе отсутствует запись об оскорблении, поэтому мы обратились в департамент судейства и инспектирования РФС с просьбой прокомментировать, почему ее нет. Там ответили: Матюнин не слышал того, что сказал Семак. Хорошо, тогда мы попросили предоставить дополнительные пояснения, и арбитр написал письмо. Решение принято по материалам СМИ, как предусмотрено регламентом. Это статья 53, часть вторая. Все четко, все по регламенту.

По нашим данным, Семак отправился на заседание, прежде всего, в надежде поговорить с Матюниным. Вердикт могли вынести из без присутствия 43-летнего специалиста — например, в прошлом сезоне Магомед Адиев, совершивший похожий проступок будучи тренером «Анжи», давал объяснения по видеосвязи. Но Семаку не удалось пообщаться с Матюниным — тот в Дом футбола не приезжал. (Александр Рогулев, Вячеслав Короткин)

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