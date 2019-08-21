Александр Медведев: «Семак никогда никого не оскорблял. КДК это учел»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера команды Сергея Семака на один матч за эпизод с судьей Алексеем Матюниным после субботней встречи 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (0:0).

После финального свистка Семак вышел в центральный круг и, отстраняя от арбитров своего ассистента Виллиама-де Оливейру, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать». В воскресенье тренер «Зенита» попросил простить его за это в своем Instagram.

Кроме того, по нашей информации, Семак звонил Матюнину с целью извиниться лично, но рефери не ответил и не перезвонил. При этом судья не явился на заседание КДК. Семак не сможет руководить своей командой в субботней игре 7-го тура с «Уфой». Также тренер условно дисквалифицирован на матч 8-го тура со «Спартаком».

— Мы хорошо знаем положения регламента. КДК принял во внимание все обстоятельства, извинения Сергея Богдановича, стиль его общения с судьями и на поле, и вне его, — сказал Медведев.- Он никогда никого не оскорблял. Конечно, пропустить один матч — это вызов для нашего тренерского штаба. Семак будет находиться на трибуне. (Вячеслав Короткин)

КДК РФС также оштрафовал «Зенит» на 400 тысяч и наказал дисквалификацией стадиона условно за стычку между ОМОНом и болельщиками во время игры 4-го тура с «Краснодаром».

— Мы все аргументы предоставили. А самое главное — предприняты меры, чтобы в будущем таких инцидентов не происходило. (Виталий Айрапетов, Вячеслав Короткин)

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