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Мусаев — о приезде Сперцяна в Краснодар: «С Эдиком у всех связаны только самые лучшие воспоминания»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал приезд бывшего полузащитника команды Эдуарда Сперцяна на матч с ЦСКА в 14-м туре чемпионата России.

В субботу, 7 ноября, «быки» дома обыграли армейцев со счетом 4:2.

«Он два дня был на базе — вчера вечером, сегодня утром. Там проходил определенные процедуры, мы долго разговаривали, и сегодня в раздевалке и он, и Федя Смолов заходили после матча. Конечно, вы бы видели, как все его рады были видеть, и как он долго не мог дойти до раздевалки. Встретил одного, второго, третьего — я думаю, он часа четыре шел, пока занимался своими делами.

С Эдиком у всех связаны только самые лучшие воспоминания, он — очень хороший человек, не говоря уже о том, какой он футболист и какой большой вклад он внес во все то, что происходит с «Краснодаром» в последние годы, поэтому он приехал домой», — сказал Мусаев.

26-летний Сперцян перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли» в июле 2026 года. Он является воспитанником академии «быков».

(Кирилл Радченко)

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Мурад Мусаев
Эдуард Сперцян
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ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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Рубин

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