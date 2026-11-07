Мусаев — о приезде Сперцяна в Краснодар: «С Эдиком у всех связаны только самые лучшие воспоминания»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал приезд бывшего полузащитника команды Эдуарда Сперцяна на матч с ЦСКА в 14-м туре чемпионата России.

В субботу, 7 ноября, «быки» дома обыграли армейцев со счетом 4:2.

«Он два дня был на базе — вчера вечером, сегодня утром. Там проходил определенные процедуры, мы долго разговаривали, и сегодня в раздевалке и он, и Федя Смолов заходили после матча. Конечно, вы бы видели, как все его рады были видеть, и как он долго не мог дойти до раздевалки. Встретил одного, второго, третьего — я думаю, он часа четыре шел, пока занимался своими делами.

С Эдиком у всех связаны только самые лучшие воспоминания, он — очень хороший человек, не говоря уже о том, какой он футболист и какой большой вклад он внес во все то, что происходит с «Краснодаром» в последние годы, поэтому он приехал домой», — сказал Мусаев.

26-летний Сперцян перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли» в июле 2026 года. Он является воспитанником академии «быков».

(Кирилл Радченко)