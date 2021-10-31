В воскресенье, 31 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись : в первом круге туляки победили «леопардов» со счетом 3:2, а во втором — были разгромлены сочинцами 0:4.

В случае победы, «Сочи» может подняться в топ-3 чемпионата, туляки же идут на 13-м месте в таблице.

«Уфа» после 12 матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего 10 очков и отстает на пять баллов от «Ахмата», идущего 10-м.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Арсенал» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.