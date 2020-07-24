Артем Дзюба: «Жиго берет меня двумя руками, валит на себя, падает и орет. А фол свистят в другую сторону»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вспомнил эпизод матча 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Спартака» (2:1) с участием защитника красно-белых Самюэля Жиго.

«В Испании Диего Симеоне насчет «Реала» объяснил: у него много 11-метровых, потому что команда много атакует, — цитирует Дзюбу «Матч ТВ». — То же самое и с «Зенитом», хотя криков и визгов на эту тему сколько хочешь. Но других вещей не замечают, когда возникают спорные эпизоды в тех же матчах со «Спартаком». Насчитать их могу сколько хочешь.

Берет меня двумя руками в замок Жиго, валит на себя, падает и орет. Я сделать ничего не успеваю. И даже подумать, как мне из этого выбраться — пролезать под ним, что ли? А фол свистят в другую сторону. Но этот эпизод мы даже не рассматриваем — других масса. Хотя, в принципе, когда ты выигрываешь, это тоже кажется нормальным».

В сезоне-2019/20 «Зенит» стал чемпионом России. Также команда сыграет с «Химками» в финале Олимп-Кубка России.