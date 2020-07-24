Артем Дзюба: «Жиго берет меня двумя руками, валит на себя, падает и орет. А фол свистят в другую сторону»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба вспомнил эпизод матча 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Спартака» (2:1) с участием защитника красно-белых Самюэля Жиго.
«В Испании Диего Симеоне насчет «Реала» объяснил: у него много 11-метровых, потому что команда много атакует, — цитирует Дзюбу «Матч ТВ». — То же самое и с «Зенитом», хотя криков и визгов на эту тему сколько хочешь. Но других вещей не замечают, когда возникают спорные эпизоды в тех же матчах со «Спартаком». Насчитать их могу сколько хочешь.
Берет меня двумя руками в замок Жиго, валит на себя, падает и орет. Я сделать ничего не успеваю. И даже подумать, как мне из этого выбраться — пролезать под ним, что ли? А фол свистят в другую сторону. Но этот эпизод мы даже не рассматриваем — других масса. Хотя, в принципе, когда ты выигрываешь, это тоже кажется нормальным».
В сезоне-2019/20 «Зенит» стал чемпионом России. Также команда сыграет с «Химками» в финале Олимп-Кубка России.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1217715_Azmun_akkuratnenko_tak_na_mena_smotrel_Bolshoje_intervju_Dzuby__o_gole_Spartaku_finale_s_Khimkami_i_glavnoj_probleme_RPL