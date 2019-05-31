Артем Дзюба: "Ракицкий иногда на тренировках такое выдает своей левой"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" отметил, что защитник Ярослав Ракицкий​ быстро влился в коллектив, так как является простым человеком. Также он впечатлен уровнем игры украинца левой ногой.

– Именно вы помогли Ракицкому влиться в коллектив?

– Не думаю. Он такой прикольный парень сам по себе – простой, свой пацан. Прямолинейный – как в том его интервью: "Шо я вам, блоггер какой-то?" Пошутить любит, сразу к нам подключился, в карточную компанию – мы в полете часто в бридж играем. Открытый, добрый, веселый.

– В чем секрет его штрафных? Говорят, он использует недоработки вратарей, которые ставят маленьких на край стенки, и он бьет как раз над ними.

– Нет, у него просто левая классная. У правшей правая хорошая, но и левой они неплохо действуют, а у левшей левая в порядке, а правая чаще всего для ходьбы, можно тапочек надевать. А у Рака и правая хорошая, еще и удар какой. Он очень качественный футболист, иногда на тренировках такое выдает своей левой. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.