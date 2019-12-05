Артем Дзюба: «Неприятно, что из-за выходки отдельных лиц пытаются очернить все фанатское движение»

Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал о своем мнении по поводу ситуации с задержаниями болельщиков «Спартака».

— Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин, — сказал Дзюба. — Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют мое имя и пытаются очернить все фанатское движение. Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что «всех задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, причем тут Дзюба?

Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов — пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков. Это перегиб. Футбол для народа. Мне говорят, что оскорбления — часть фанатской культуры. А по мне — как раз отсутствие этой культуры. Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу. Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого — мы бьемся на поле, ты забываешь обо всем, сражаешься. А после матча — жмем друг другу руки. Это нормально.

Полностью интервью Артема Дзюбы — скоро в «СЭ»