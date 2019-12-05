Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал, что Андре Шюррле, по его мнению, играет не на своей позиции в «Спартаке».

— Вы играли против чемпиона мира. Как вам Шюррле?

— Мне кажется, левый хав — не его позиция, некомфортно там немцу. Но не мне судить, это титулованный парень, бывают хорошие матчи, бывают не очень. Видно, что есть класс — техника, понимание игры. Хотелось бы, чтобы оценивали не сиюминутно. Когда приехал, проявил себя, стали кричать, что машина. Сейчас — много критики. Но мы не знаем задания, которые получал футболист от тренера. Голы не всегда точный показатель. Много критериев — как сохраняешь мяч, как развиваешь атаку. Это надо спрашивать у Тедеско. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Артема Дзюбы — здесь.