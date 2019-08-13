Артем Дзюба: "Какой резон у меня был наступать на шарф "Спартака"?"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба подробно рассказал об эпизоде во время матча 18-го тура РПЛ-2017/18 "Спартак" - "Зенит", когда ему под ноги был брошен шарф красно-белых.

- Если бы я хотел наступить на шарф "Спартака", то так бы и сделал, а потом честно бы в этом признался, - сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football. - Чего мне бояться? Что бы со мной произошло? Когда тебя не ставят на такой матч, а ты просишь: "Поставьте меня, а потом хоть 9 оставшихся игр не ставьте", кинули меня, но это ладно. Ты сидишь, а тебя оскорблют такими словами, которых даже я не знаю. Ты сдерживаешься, cтоишь, тянешься, вроде в своих мыслях, а хочется повернуться и сказать: "Подойди и скажи все это мне в лицо". Но ты не можешь ничего сделать.

Мне даже в голову не приходило, что кто-то может бросить шарф. Для меня бросить шарф - это признать поражение, это странно, это же эмблема твоего клуба. Поздоровался тогда с кем-то из спартачей и он говорит: "Подними, пожалуйста, ногу", я поднял ногу и убрал его. Если бы я увидел раньше, то поднял бы любой - спартаковский, динамовский. Я не понимаю, в чем честь наступить на шарф? А про меня говорили: топтался, танцевал. Какой резон мне было наступать на шарф "Спартака"? Оскорбить? Так я в лицо всегда скажу, что думаю, хоть про Карпина, хоть про Федуна.

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