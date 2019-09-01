Артем Дзюба: «Хорошо, что есть ВАР, а то бы гол «Спартака» засчитали»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от первого тайма матча 8-го тура РПЛ против «Спартака». Счет после 45 минут 1:0 в пользу петербуржцев, единственный мяч провел Юрий Жирков. Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев забил гол, но его отменили благодаря ВАР.

— Хорошо, что есть ВАР. Если бы не он, гол бы сейчас засчитали, — сказал Дзюба в эфире «Матч премьер». — Жиркову удался сумасшедший гол. Матч ровный, нервозный. Дерби между нами серьезное, больше борьбы, чем игры. Много потерь есть. Думаю, во втором тайме будут команды сильнее раскрываться. Все еще впереди

— Как получилось, что Жирков в моменте с голом остался один?

— Мы так и наигрывали. Знали, что у «Спартака» зона там часто бывает пустая, мы наигрывали такой ход.

Трансляция матча «Спартак» — «Зенит»