Артем Дзюба: "Цели взять трофей в Катаре у нас не стояло. Мы называем это "ПьянКап"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" – о том, как команда готовилась к финишу своего золотого сезона.

– Прошлый год вы доигрывали на ободах. Как прошли сборы? По турниру в Катаре казалось, что чемпионом будет кто угодно, только не "Зенит".

– Нам не нравилось то, что происходило, это понятно, но в итоге мы прекрасно понимали, что у нас другие задачи. Изумляло, как праздновал свой кубок "Спартак". Такое ощущение, будто реально что-то выиграли – было немного смешно. Выйти на пик формы в феврале – это удивительно. И ненормально – как люди бежали и неслись в это время года. Мы вкатывались, процентов на 30, для нас это подготовительный турнир, никаких целей не преследовали. А судя по тому, как спартаковцы трясли и поднимали-целовали кубок, для них это чуть ли не главный титул. Что странно.

– А вам было все равно?

– Да.

– Вы лукавите – вы не выглядели довольным по ходу матчей.

– Уступать тому же "Спартаку" не хочется. Но не было такого – а, да хоть 10 пусть забьют, конечно, нет. Конкретно в момент поражения мы злились, ругались между собой, возникали склоки. Это даже хорошо – ненормально, когда все ходят, друг друга в щеки чмокают. Все эти вещи нас учили – ага, сейчас мы потерпели поражение, а к чему стремимся? Чего хотим? "Спартак" указал на наши слабые места, значит, надо еще лучше тренироваться. Проигрывать "Спартаку" не хочется, даже если мы во дворе выйдем – все равно будем стремиться победить. Мы не сливали матч – нам хотелось добиться успеха, но наши с соперником функциональные состояния оказались разными. Мы приехали на первый сбор, а у москвичей уже шел второй – видно было по движению. Но цели взять трофей у нас не стояло, уж извините – мы называем это "ПьянКап". При всем уважении.

– "ПьянКап" – это запомнится многим. Вы же были в "Спартаке", когда команда выиграла Копа дель Соль?

– По-моему, да.

– Тогда к этому тоже так относились? Наступила эйфория?

– Да нет, не было ее. Наоборот, все смеялись, дурачились, что трофеи поперли. Мы и с "Зенитом" тоже какой-то турнир при Боаше выигрывали – смех один. Там кубок огромный, меня еще подкалывали – мол, твой первый трофей. А я говорил – вы чего, это уже второй, у меня еще Копа дель Соль есть! Хотя к тому моменту я уже и Кубок России с "Ростовом" брал, и Суперкубок с "Зенитом". (Егор Бычков, Сергей Егоров)

Полностью интервью Дзюбы – вскоре на сайте "СЭ".