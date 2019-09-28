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Артем Дзюба: «Безобразный матч в нашем исполнении»

21:34
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал игру питерцев в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

— Безобразный матч в нашем исполнении, больше нечего сказать, — сказал Дзюба. (Константин Колмаков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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