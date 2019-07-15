Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался против натурализации в российском футболе. В настоящее время в российской национальной команде три натурализованных игрока: бразильцы - Маринату Гильерме, Мариу Фернандес и Ари.

– Я против натурализации в любом ее виде, если Марио Фернандес хороший игрок он должен выступать за сборную Бразилии, тоже касается и Гильерме, – сказал Аршавин в эфире канала "Матч ТВ". – Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе.