Аршавин считает, что уровень футбола в России падает

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о снижении уровня футбола в стране.

«Мне кажется, уровень футбола падает, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Может быть, я как старый брюзга, когда говорят: а вот мы когда играли, а вот вы сейчас! Мне кажется, что уровень падает. Почему он падает? Потому что легионеры слабее приезжают.

Потому что стало меньше денег в российском футболе. В том числе, когда контракты от трансляций в Англии вообще космические, и они везде растут, то у нас они уменьшаются. Соответственно там из-за ФФП они могут тратить больше. И так далее. В этом одна из причин.

Плюс лимит. Если у тебя восемь легионеров, даже самых топовых, два вылетают — уже не то. И так далее».

В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, один раз — Кубок страны, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.