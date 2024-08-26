Аршавин: «Судейство в матче «Зенит» — «Спартак» оценю на четыре с плюсом»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал судейство в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Как оценю судейство? Нормально. На четыре с плюсом. Замена Мартинса из-за угрозы удаления в первом тайме? Там ему нужно было показывать желтую, когда он руками мяч схватил. Это было еще до желтой», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

«Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на один балл. «Спартак» с 11 очками — на пятой строчке.