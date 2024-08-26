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Аршавин: «Судейство в матче «Зенит» — «Спартак» оценю на четыре с плюсом»

Сергей Разин
корреспондент
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал судейство в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Как оценю судейство? Нормально. На четыре с плюсом. Замена Мартинса из-за угрозы удаления в первом тайме? Там ему нужно было показывать желтую, когда он руками мяч схватил. Это было еще до желтой», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

«Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на один балл. «Спартак» с 11 очками — на пятой строчке.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
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Игорь Дивеев

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Маркус Вендел

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Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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Динамо

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