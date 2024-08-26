Представитель Гарре подтвердил интерес к игроку со стороны «Васко да Гамы»
Мартин Каманьо, представитель форварда «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, поделился мнением об интересе к игроку со стороны других клубов.
«Есть много команд, которые заинтересованы в подписании Гарре. «Васко да Гама» — одна из них. Так что я не знаю, уйдет ли он этим летом. Зависит от правильного предложения», — приводит слова Каманьо Sport24.
24-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В текущем сезоне Гарре провел 3 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Sport24
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|
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|5
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|1
|15-7
|15
|
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|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
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|6
|3
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|2
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|10
|
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|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
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|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
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|6
|
11
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|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
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|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|3 : 1
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|0 : 1
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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