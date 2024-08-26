Шикунов — о возможном трансфере Соболева в «Зенит»: «Идет процесс переговоров»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с форвардом Александром Соболевым.

— Идет процесс переговоров, — приводит слова Шикунова «РБ Спорт». — А как закончится, не знаю.

— Тема не закрыта?

— Думаю, нет.

— В каком состоянии Александр?

— Тренируется один. Конечно, не то состояние, в каком и он себя хочет видеть, и клуб, в который он придет или в котором останется.

— Правильно понимаю, что он хочет перейти в «Зенит»?

— Конечно. А зачем было затевать это все ему? Играл и играл спокойно в «Спартаке». Вот так получилась ситуация, не совсем здоровая.

Ранее Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» из-за озвученного желания перейти в «Зенит».

Нападающий выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.