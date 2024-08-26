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Шикунов — о возможном трансфере Соболева в «Зенит»: «Идет процесс переговоров»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с форвардом Александром Соболевым.

— Идет процесс переговоров, — приводит слова Шикунова «РБ Спорт». — А как закончится, не знаю.

— Тема не закрыта?

— Думаю, нет.

— В каком состоянии Александр?

— Тренируется один. Конечно, не то состояние, в каком и он себя хочет видеть, и клуб, в который он придет или в котором останется.

— Правильно понимаю, что он хочет перейти в «Зенит»?

— Конечно. А зачем было затевать это все ему? Играл и играл спокойно в «Спартаке». Вот так получилась ситуация, не совсем здоровая.

Ранее Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» из-за озвученного желания перейти в «Зенит».

Нападающий выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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