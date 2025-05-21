Аршавин — о поездке в США: «Сложилось впечатление, что нахожусь на другой планете»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал о своей поездке в США.

— Андрей, как прошла ваша поездка в США?

— Топ! Просто супер! Посмотри, в какой я футболке до сих пор хожу (Аршавин показал майку с числом 895 в честь рекорда Александра Овечкина. — Прим. «СЭ»). Это уже не первая моя поездка в Америку. Был пару раз в Майами, но говорят, что это не США.

— Овечкин рассказывал, что может себе позволить два бокала пива для восстановления после матчей. А вы могли, когда играли?

— Не верю, что у него так. В раздевалке мы обычно ничего не пили. А пиво мне не нравится. Я люблю покрепче.

— Что вас впечатлило в США больше всего?

— Чего-то такого, что я не видел раньше, не было. Вашингтон — красивый город с широкими дорогами и Капитолием. Были в Атланте, на стадионах бейсбольных. Сложилось впечатление, что это другая жизнь. На другой планете.