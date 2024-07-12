Аршавин объяснил интерес «Зенита» к Соболеву и Кордобе
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал интерес клуба к форварду «Спартака» Александру Соболеву и нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.
«Кассьерра — слишком легкий форвард. А в концовке прошлого сезона «Зенит» столкнулся с тем, что он упирался в стену при позиционной атаке. Не мог извлечь пользу с помощью навесов. Обычно соперники вставали в три защитника и все верховые мячи снимали. Нужна была мощь. Думаю, тренерский штаб видит в этом пробелы, нужна мощь в нападении», — цитирует Аршавина «КП».
12 июля появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» не могут договориться по сумме трансфера Соболева и бонусам, включенным в сделку.
Источник: «КП»
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