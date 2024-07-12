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Нигматуллин — о Соболеве: «Токсичный игрок точно не будет полезен «Спартаку»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный трансфер форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Видимо, Семаку необходим нападающий такого вида, как Соболев. Высокий, мощный, умеющий пробить. Наверное, из-за тактических схем нужен игрок такой вариации. У Соболева прекрасные условия в «Спартаке», но, возможно, хочется новый опыт.

Токсичное поведение на тренировках? Это не новая история, такое случается с футболистами. Это говорит об определенном непрофессионализме игрока. Такие игроки, как Соболев, навсегда потеряют любовь болельщиков «Спартака».

Токсичный игрок точно не будет полезен команде. Тот, который не заинтересован играть за «Спартак». Вряд ли можно назвать его ведущим футболистом, это игрок ротации. Соболев не был в прошлом сезоне ярко выраженным нападающим, который забивал по 20 мячей», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. 27-летний нападающий выступает за красно-белых с 2020 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в 7,5 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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