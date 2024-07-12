Аршавин назвал команды, которые будут претендовать на золото РПЛ в сезоне-2024/25

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Кто будет конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне? ЦСКА и «Локомотив» входят в группу тех, кто может навязать борьбу. Как они выступят, посмотрим. В принципе, это не самые плохие команды. Понятно, что у «Локо» есть большие потери игроков. У ЦСКА не самое лучшее финансовое положение.

В принципе, «Краснодар», «Динамо», «Спартак», «Локомотив», отчасти ЦСКА — кто-то из этих команд сможет навязать борьбу», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз кряду стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на одно очко опередила «Краснодар» и «Динамо».