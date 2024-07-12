Аршавин назвал команды, которые будут претендовать на золото РПЛ в сезоне-2024/25
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.
«Кто будет конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне? ЦСКА и «Локомотив» входят в группу тех, кто может навязать борьбу. Как они выступят, посмотрим. В принципе, это не самые плохие команды. Понятно, что у «Локо» есть большие потери игроков. У ЦСКА не самое лучшее финансовое положение.
В принципе, «Краснодар», «Динамо», «Спартак», «Локомотив», отчасти ЦСКА — кто-то из этих команд сможет навязать борьбу», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».
В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз кряду стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на одно очко опередила «Краснодар» и «Динамо».
Источник: «КП Спорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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