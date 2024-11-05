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Сегодня, 18:50

Аршавин: «Роналду — самовлюбленный нарцисс. Он для меня второй после Месси»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что ему больше нравится игра Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.

«Я болельщик Месси. Безусловно, Роналду для меня второй после Месси. Криштиану — самовлюбленный нарцисс. Он себя в футболе любит больше, чем футбол в себе. Он не настолько талантливый как Месси, но очень работоспособный», — сказал Аршавин.

37-летний Месси — 10-кратный чемпион Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны», а также двукратный чемпион Франции в составе «ПСЖ». Помимо этого, он вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022. Футболист является восьмикратным обладателем награды «Золотой мяч». Сейчас форвард выступает за американский «Интер Майами».

39-летний Роналду — трехкратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед», двукратный чемпион Испании в составе «Реала» и двукратный чемпион Италии в составе «Ювентуса». Помимо этого, форвард пять раз за карьеру выиграл Лигу чемпионов (1 раз — с «МЮ» и 4 раза — с «Реалом»). В 2016 году Роналду вместе со сборной Португалии выиграл Лигу чемпионов. Футболист является пятикратным обладателем награды «Золотой мяч». Сейчас португалец выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Андрей Аршавин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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