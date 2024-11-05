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Аршавин о покере на «Энфилде»: «Перед игрой провел весь день в кровати, смотрел Sky Sports»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил о матче с «Ливерпулем» (4:4) 21 апреля 2009 года, в котором он забил четыре гола.

«Не было никакого настроя. Тогда я провел весь день в кровати, смотрел Sky Sports. Хотел больше улавливать английские фразы. Игра складывалась не очень хорошо, нас возили. Но я забил, вышли вперед — это придало уверенности. Однако перед самой игрой я ничего не чувствовал», — сказал Аршавин.

Ранее экс-форвард «Зенита» назвал самый памятный гол в своей карьере.

В разные годы Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» и лондонский «Арсенал». Он является трехкратным чемпионом России, победителем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Андрей Аршавин
ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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