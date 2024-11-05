Аршавин о покере на «Энфилде»: «Перед игрой провел весь день в кровати, смотрел Sky Sports»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил о матче с «Ливерпулем» (4:4) 21 апреля 2009 года, в котором он забил четыре гола.

«Не было никакого настроя. Тогда я провел весь день в кровати, смотрел Sky Sports. Хотел больше улавливать английские фразы. Игра складывалась не очень хорошо, нас возили. Но я забил, вышли вперед — это придало уверенности. Однако перед самой игрой я ничего не чувствовал», — сказал Аршавин.

Ранее экс-форвард «Зенита» назвал самый памятный гол в своей карьере.

В разные годы Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» и лондонский «Арсенал». Он является трехкратным чемпионом России, победителем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.