Аршавин назвал лучшего нападающего России

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим российским нападающим на данный момент.

Аршавин оценил эпизод матча «Динамо» против «Локомотива» (2:1) в 19-м туре РПЛ, в котором форвард бело-голубых Константин Тюкавин отдал голевую передачу на Дениса Макарова.

«Он оставил мяч, сделал шаг в сторону, а Ньямси, чтобы не фолить, доиграл эпизод. Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний форвард провел 24 матча за «Динамо», забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. В декабре прошлого года Тюкавин продлил контракт с командой до 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 10 миллионов евро.