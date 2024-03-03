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3 марта, 23:13

Морено считает справедливой ничью в матче «Сочи» против «Балтики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча против «Балтики» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

Сочинцы провели первый официальный матч под руководством 46-летнего испанца, который возглавил команду зимой.

«Конечно, мы хотели победить, но не удалось. В целом я оцениваю этот матч положительно. Непросто было против такого соперника, находящегося в похожей ситуации.

Были моменты и у нас, и у них, поэтому я считаю, что ничья – справедливый результат. Но если мы посмотрим на статистику голевых моментов, я бы сказал, что у нас их было больше. Но я это говорю, потому что являюсь тренером «Сочи», – сказал Морено на пресс-конференции.

«Балтика» (14 очков) осталась на предпоследнем месте в РПЛ. «Сочи» (12) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре калининградцы на выезде сыграют с «Оренбургом», а сочинцы в гостях встретятся с «Локомотивом». Обе игры пройдут 10 марта.

Источник: ФК «Сочи»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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