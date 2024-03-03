Морено считает справедливой ничью в матче «Сочи» против «Балтики»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча против «Балтики» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

Сочинцы провели первый официальный матч под руководством 46-летнего испанца, который возглавил команду зимой.

«Конечно, мы хотели победить, но не удалось. В целом я оцениваю этот матч положительно. Непросто было против такого соперника, находящегося в похожей ситуации.

Были моменты и у нас, и у них, поэтому я считаю, что ничья – справедливый результат. Но если мы посмотрим на статистику голевых моментов, я бы сказал, что у нас их было больше. Но я это говорю, потому что являюсь тренером «Сочи», – сказал Морено на пресс-конференции.

«Балтика» (14 очков) осталась на предпоследнем месте в РПЛ. «Сочи» (12) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре калининградцы на выезде сыграют с «Оренбургом», а сочинцы в гостях встретятся с «Локомотивом». Обе игры пройдут 10 марта.