Кузьмичев — о ничьей «Зенита» в матче со «Спартаком»: «Считаю, что это тренерская потеря очков»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос о состоянии «Зенита» после матча с красно-белыми в 19-м туре РПЛ.

Петербуржцы 2 марта дома сыграли вничью с московской командой (0:0).

«Плохую шутку с ними сыграло то, что все перед матчем утверждали о том, что игра сложится в пользу петербуржцев. Якобы они накидают в первом тайме сколько нужно и будут отдыхать. В таких матчах, когда что-то не получается, нужно, чтобы главный тренер сделал правильные ходы. Я этого вчера от Сергея Богдановича не увидел. Считаю, что это тренерская потеря очков», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.