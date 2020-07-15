Аршавин назвал главных героев чемпионского «Зенита»

Бывший нападающий сборной России и советник президента «Зенита» Андрей Аршавин подвел итоги сезона. Ранее питерцы защитили чемпионское звание.

— Во-первых, «Зенит» хорошо начал, — цитирует Аршавина «Фонтанка». — Клуб был и по игре силен, и по ресурсам, и по составу. «Зенит» закономерно второй год подряд становится сильнейшим клубом в России.

— Семак главный герой этого «Зенита»?

— Я думаю, что он может разделить этот титул с Артемом Дзюбой. Семак смог расчистить состав. По-моему, у него на это ушло полгода. И это было нелегко, потому что был перебор центральных полузащитников, а на других позициях наоборот зияли дыры. И ключевой момент был, когда он рискнул сменить схему с 4-3-3 на 4-4-2. После этого «Зенит» пошел, не замечая преград.

Дзюба играет лучше, чем он может играть. В мое время Дзюба был игроком ниже классом, чем наше поколение. Но сейчас он играет выше своих возможностей.