«Арсенал» — «Урал»: Панченко, Рассказов и Джорджевич — в старте хозяев, Бикфалви впервые сыграет после травмы
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Урала» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе хозяев впервые появятся защитник Николай Рассказов и нападающий Кирилл Панченко, также за команду из Тулы впервые с 2019 года выступит форвард Лука Джорджевич.
В стартовом составе гостей впервые с сентября появится нападающий Эрик Бикфалви. Также, в запасе «Урала» находится нападающий Павел Погребняк, который ранее вернулся в клуб из Екатеринбурга, который покинул в августе на правах свободного агента.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Э. Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Бурлак, Довбня, Горбатенко, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Емельянов, Ефремов, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич.
Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Евсеев, Подберезкин, Магомадов, Шаболин, Аугустыняк, Гусейнов, Погребняк, Караев.
Матч «Арсенал» — «Урал» состоится сегодня, 18 октября, начало — в 14.00 (мск).
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